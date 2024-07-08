МТС представил обновленный функционал Виртуальной АТС

МТС расширил функционал Виртуальной АТС для корпоративных клиентов. Теперь белорусские компании смогут не только сократить количество пропущенных звонков, но и за пару кликов настроить стабильную интеграцию с самыми популярными CRM-системами, а также управлять своей Виртуальной АТС с помощью мобильного приложения.

Виртуальная АТС (ВАТС) — это оптимальная альтернатива традиционным телефонным линиям и аппаратным мини-АТС. С помощью данного сервиса можно объединить все телефоны компании в единую сеть в течение одного дня и сразу же начать пользоваться ее преимуществами.

В набор доступных услуг входит единый номер компании для входящих и исходящих звонков, голосовое приветствие, IVR-меню, распределение звонков между сотрудниками с учетом их рабочего времени, выбор мелодии вместо гудка и голосовая почта. Всего в ВАТС представлено более 30 функциональных возможностей. Каждая компания сможет самостоятельно настроить Виртуальную АТС для решения своих задач.

Так, с ее помощью руководители смогут оценивать количество входящих, пропущенных и исходящих звонков по компании, анализировать загруженность сотрудников и получать отчеты о количестве звонков по часам. Для оптимизации работы предусмотрена услуга «Автообзвон», которая самостоятельно проинформирует клиентов без участия сотрудников. Режим суфлера даст возможность подключится к звонку и помочь выстроить диалог сотруднику с клиентом.

«Мы отлично понимаем, что для решения задач бизнесу важны скорость и мобильность. И обновленный функционал Виртуальной АТС предоставляет эти возможности: в ней легко подключать интеграции с популярными в Беларуси CRM-системами, выполнять навигацию по разделам благодаря обновленному интерфейсу и оставаться на связи с помощью функционального мобильного приложения. Используя нашу ВАТС, компании автоматизируют большую часть своих рутинных задач, повысят контроль за качеством и скоростью работы своих сотрудников, а клиенты почувствуют новый уровень заботы», — отметил Виталий Одорский, заместитель Генерального директора по маркетингу компании МТС.­

Сотрудникам сервис позволит получать SMS-уведомления о пропущенных звонках, установить гибкое рабочее время, настроить переадресацию звонков на время отпуска и выходных дней, а также при необходимости ответить на звонок со своего личного номера. С Виртуальной АТС можно принимать звонки как на мобильный телефон, так и через компьютер.

Клиенты смогут получать уведомление о своем номере в очереди, заказать обратный звонок, оставить голосовое сообщение, а также оценить качество звонка по его завершении.

Подробная информация о Виртуальной АТС — здесь.