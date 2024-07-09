В Microsoft придумали, как защитить текст от подглядывания

Компания Microsoft разработала способ, позволяющий защитить текст от подглядывания. Соответствующий патент был обнаружен в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Очевидно, что злоумышленник может легко прочитать секретную информацию, просто рассматривая экран смартфона или ноутбука из-за спины пользователя. В Microsoft предложили методику, которая снизит подобные риски. Она основана на системе распознавания взгляда: камера отслеживает направление взгляда пользователя и показывает только ту часть текста, на которую он смотрит. Все остальные данные, находящиеся вне поля зрения, будут размываться или каким-то другим образом становится нечитаемыми.

По мнению разработчиков Microsoft, для создания подобных защитных механизмов не требуется специальная аппаратура, достаточно будет обычной встроенной камеры.