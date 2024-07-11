МТС расширил географию услуг 4G по всей территории страны

МТС по всей стране существенно расширил доступ к услугам высокоскоростного интернета и голосовой связи 4G в диапазоне 800 Мгц. Всего было запущено 515 дополнительных базовых станций, благодаря чему сеть четвертого поколения теперь охватывает 23 тысячи небольших населенных пунктов 6-ти областей Беларуси. При этом впервые высокоскоростной интернет появился в 1 434 деревнях и агрогородках.

Так, в Минской области связь четвертого поколения в диапазоне 800 Мгц заработала в 167 населенных пунктах. В частности, в Вилейском, Логойском, Мядельском, Молодечненском, Крупском, Стародорожском, Слуцком и других районах. В Витебской области 4G-сеть стала доступна в более чем 520 населенных пунктах Полоцкого, Верхнедвинского, Чашникского, Россонского, Поставского и других районах. В Могилевской области — в 214 агрогородках и селах. На Брестчине сеть 4G в диапазоне 800 МГц запущена для жителей 77 населенных пунктов. А в Гродненской обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом абонентов МТС в 450 населенных пунктах, расположенных в Островецком, Дятловском, Вороновском, Новогрудском и других районах. В Гомельской области дополнительные базовые станции LTE-800 были запущены на территории Чечерского района.

«Расширение доступа к услугам 4G является частью стратегии компании по обеспечению равного доступа к современным технологиям всех жителей страны — независимо от региона проживания. Мы не просто делаем интернет-услуги более доступными, но и открываем новые возможности для развития бизнеса, крупных предприятий, туризма, а также предоставляем доступ к образовательным и медицинским услугам. Мы и дальше продолжим укреплять свои позиции на рынке телекоммуникационных услуг, создавать полноценную цифровую инфраструктуру, которая будет способствовать социально-экономическому развитию нашей страны», — рассказал Алексей Тяжких, заместитель Генерального директора по техническим вопросам МТС.

Расширение границ 4G в диапазоне 800 МГц улучшает покрытие и стабильность сигнала, особенно в сельских и отдаленных районах. Кроме того, технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет абонентам пользоваться высококачественными голосовыми вызовами, обеспечивая более четкий и стабильный звук по сравнению с традиционными вызовами.

МТС первым в Беларуси предоставил абонентам доступ к 4G-сети. Работы по развитию сети LTE МТС проводит совместно с инфраструктурным партнером beCloud. На сегодняшний день она охватывает площадь, на которой проживает 99,23 % населения страны.

Как проверить подключение к сети 4G в настройках смартфона?

Клиенты МТС могут проверить, поддерживает ли смартфон или SIM-карта 4G-сеть, набрав USSD *464# и нажав кнопку вызова. После этого придет сообщение о состоянии гаджета.

Для подключения к 4G-сети смартфона на базе Android необходимо пройти путь: настройки — мобильная сеть — мобильная передача данных — предпочтительный режим сети — 4G/3G/2G. Для владельцев iPhone или других гаджетов на базе IOS последовательность такая: настройки — сотовая связь — параметры данных — голос и данные — LTE.

После изменения настроек нужно перезагрузить телефон, и произойдет автоматическое подключение к сети 4G.