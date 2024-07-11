«Белтелеком» может выйти на рынок мобильной связи

На должность генерального директора республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» назначен Алексей Ивашкин. 10 июля министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган представил руководителя коллективу, сообщает пресс-служба «Белтелеком».

Константин Шульган выразил уверенность в успешной работе Алексея Ивашкина на новом посту, отметив его фундаментальное образование, технические знания, опыт международной деятельности и глубокое понимание развития отрасли. Министр также подчеркнул, что сегодня перед предприятием стоят важные задачи:

– «Белтелеком» должен стать многопрофильным оператором, интегратором цифровых решений для экономики и населения, активно осваивать новые направления, такие как искусственный интеллект, большие данные, технологии «умного города», мобильная связь. Все это – основа для дальнейшего развития. Убежден, что инициатива руководства и профессионализм команды «Белтелекома» позволят достичь всех поставленных целей, – резюмировал глава Минсвязи.

Алексей Ивашкин в свою очередь поблагодарил Константина Шульгана за оказанное доверие и обратился к присутствующим коллегам:

– «Белтелеком» не просто крупнейшая телекоммуникационная компания в Беларуси, но и один из ведущих операторов связи в Европе. Коллектив обладает высоким потенциалом, и я уверен, что слаженная работа команды позволит нам не только сохранить лидерство, но и повысить эффективность, авторитет и имидж компании.

В числе основных приоритетов работы Алексей Ивашкин назвал предоставление услуг на новом уровне качества, что, по его мнению, положительно скажется на восприятии бренда «Белтелеком» и позволит стать ближе к потребителю.

Перспективы компании генеральный директор также связывает с развитием сотовой связи: «Важно сосредоточиться на реализации лицензии, выданной Министерством связи и информатизации, и заявить о себе на рынке мобильной связи». При этом компании нужно инвестировать в новые технологии, чтобы оставаться в авангарде инноваций, развивать кадровый потенциал и повышать благосостояние сотрудников.