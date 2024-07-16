"Яндекс" завершил реструктуризацию

МКПАО «Яндекс» объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса Яндекса и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

МКПАО «Яндекс» — новая головная компания Яндекса, её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый». Тикер МКПАО «Яндекс» на Московской бирже — YDEX; торги акциями компании начнутся 24 июля.

«Яндекс» продолжает развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления.