Раскрыты основные характеристики серии смартфонов Honor Magic 7

Honor работает над смартфонами серии Magic 7 после недавней презентации складных смартфонов Magic V3 и Magic Vs 3. Источник @RODENT950 из X (ранее Twitter) раскрыл более подробную информацию о серии новых девайсов.

По словам источника, смартфоны серии Magic 7 будут оснащены тройной камерой. Они будут включать в себя основной датчик Omnivision OV50K на 50 МП, сверхширокоугольный датчик Omnivision 50H на 50 МП и датчик Samsung ISOCELL HP3 на 200 МП, который, вероятно, будет использоваться телеобъективом.

В основе устройства будет задействован новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, обещающий высокую производительность. Аккумулятор ожидает значительный рост до емкости более 6000 мАч. По слухам, в смартфонах будет использоваться «тандемый OLED» дисплей, который может быть эксклюзивным для некоторых моделей линейки Magic 7. Для тех, кто не знает, Honor Magic 6 RSR уже использует эту технологию.

Тандемные OLED-дисплеи могут достигать гораздо более высокого уровня яркости и иметь более длительный срок службы по сравнению с традиционными OLED-дисплеями. Однако они имеют и более высокую цену.

По словам источника, запуск серии Magic 7 можно ожидать в декабре.