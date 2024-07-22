Google предупредила о полном прекращении работы сервиса сокращения ссылок Goo.gl

Корпорация Google предупредила о полном и окончательном прекращении работы своего сервиса сокращения ссылок Goo.gl. В следующем году миллионы коротких URL, ранее сгенерированных пользователями, перестанут выполнять свою функцию. Об сообщается в официальном блоге Google для разработчиков.

25 августа 2025 г. созданные в период с 2009 по 2018 г. короткие ссылки перестанут выполнять свою функцию. Вместо предварительно заданной интернет-страницы при переходе по такому адресу пользователь увидит сообщение об ошибке номер 404, которая означает отсутствие запрошенного веб-ресурса.

В Google также предупреждают, временное перенаправление с одной страницы на веб-ресурс с сокращенным через goo.gl URL, организованное веб-мастером, теперь может работать некорректно – как раз из-за новой страницы-заглушки. Для сохранения работоспособности редиректов (до 25 августа 2025 г.) специалисты Google советуют добавить к уже существующим коротким ссылкам goo.gl параметр “si=1”, который уведомляет сервис о том, что в ответ на соответствующий запрос выдавать страницу-заглушку не следует.

В 2018 г. поисковый гигант отключил возможность создания новых коротких ссылок при помощи Goo.gl. Зарегистрированные пользователи, у которых на тот момент были созданные с применением сервиса ссылки, имели функциональность goo.gl в распоряжении, включая менеджмент ссылок и аналитику, до 30 марта 2019 г. Уже существующие же URL продолжили обеспечивать перенаправление пользователей на целевые страницы во Всемирной паутине.