МТС полностью восстановили мобильную сеть в Гомельской области после урагана

Специалисты МТС полностью восстановили мобильную сеть в Гомельской области, где ураган повредил линии электропередач, что, в свою очередь, повлияло на работу телекоммуникационных сетей. Все это время над восстановлением сотовой связи круглосуточно работали 22 аварийно-восстановительные бригады МТС и было задействовано 36 генераторных электроустановок, 6-ть из которых предоставил МЧС РБ.

Напомним, массовое отключение электричества, которое привело к проблемам с сотовой связью в Гомельской области, наблюдались с 3 утра 15 июля. Наиболее пострадали от стихии Хойникский, Наровлянский, Калинковичский, Ельский, Лоевский, Мозырский и Кормянский районы.

Специалисты МТС оперативно отреагировали на ситуацию и приступили к восстановительным работам по обеспечению резервного электропитания. В первые минуты после урагана было задействовано 7 аварийных бригад МТС, вскоре их количество достигло 22. В условиях сложной погодной обстановки им удалось восстановить электроснабжение на ключевых базовых станциях с помощью резервных источников питания.

На данный момент связь полностью восстановлена, и абоненты снова могут пользоваться всеми услугами оператора в полном объеме. МТС выражает благодарность клиентам за понимание и терпение. Компания продолжит прикладывать все усилия для обеспечения надежной связи в любых условиях.