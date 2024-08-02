Intel увольняет более 15 000 сотрудников

Производитель микросхем Intel объявил о сокращении штата более чем на 15 процентов в рамках нового плана экономии затрат в размере 10 миллиардов долларов к 2025 году, что будет означать сокращение численности персонала более чем на 15 000 должностей, сообщает The Verge. В настоящее время в компании работает более 125 000 работников, поэтому увольнения могут составить до 19 000 человек.
Intel сократит свои расходы на миллиарды долларов ежегодно до 2026 года; в этом году она сократит капитальные затраты более чем на 20 процентов; проведет реструктуризацию, чтобы «прекратить несущественную работу», и пересмотрит «все активные проекты и оборудование», чтобы убедиться, что она не тратит слишком много.
«Для меня это болезненная новость. Я знаю, что вам будет еще труднее ее читать», — говорится в части служебной записки генерального директора Intel Пэта Гелсингера для персонала, которую также можете прочитать полностью в конце этой публикации.
Компания только что сообщила об убытке в размере $1,6 млрд за второй квартал 2024 года, что существенно больше, чем $437 млн, которые она потеряла в прошлом квартале.
Ранее Intel провела масштабную серию увольнений в октябре 2022 года, когда также объявила, что сократит расходы на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов каждый год до 2025 года. Но в результате компания не сильно сократилась. Хотя численность персонала сократилась примерно на 5 процентов в 2023 году (со 131 900 сотрудников до 124 800 сотрудников), Intel снова наняла 130 700 сотрудников по состоянию на 30 марта 2024 года, показывают ее финансовые отчеты.
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