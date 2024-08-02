Intel увольняет более 15 000 сотрудников

Производитель микросхем Intel объявил о сокращении штата более чем на 15 процентов в рамках нового плана экономии затрат в размере 10 миллиардов долларов к 2025 году, что будет означать сокращение численности персонала более чем на 15 000 должностей, сообщает The Verge. В настоящее время в компании работает более 125 000 работников, поэтому увольнения могут составить до 19 000 человек.

Intel сократит свои расходы на миллиарды долларов ежегодно до 2026 года; в этом году она сократит капитальные затраты более чем на 20 процентов; проведет реструктуризацию, чтобы «прекратить несущественную работу», и пересмотрит «все активные проекты и оборудование», чтобы убедиться, что она не тратит слишком много.

«Для меня это болезненная новость. Я знаю, что вам будет еще труднее ее читать», — говорится в части служебной записки генерального директора Intel Пэта Гелсингера для персонала, которую также можете прочитать полностью в конце этой публикации.

Компания только что сообщила об убытке в размере $1,6 млрд за второй квартал 2024 года, что существенно больше, чем $437 млн, которые она потеряла в прошлом квартале.