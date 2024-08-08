Названы лучшие Android-смартфоны по мнению пользователей

В июле 2024 года разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили рейтинг самых популярных Android-гаджетов, основываясь на оценках их владельцев. В первой тройке лидеров появились сразу два складных смартфона.

В Китае, по результатам опроса пользователей, складной Honor Magic V2, представленный в прошлом году и известный своим тонким корпусом, занял первое место в рейтинге, собрав более 97% положительных отзывов. На втором месте расположился Honor Magic6 Ultimate Edition, получивший 97% положительных оценок. Замыкает тройку лидеров еще один складной смартфон – vivo X Fold3 Pro с 96,15% положительных отзывов.

Далее места расположились следующий образом. На четвертой позиции — Samsung Galaxy S23 Ultra (95,29%), пятой — OPPO Find X7 Ultra (94,39%). Далее по списку идут модели iQOO 12 Pro (93,65%), vivo X100s Pro (93,33%), Meizu 21 Pro (92,97%) и vivo X100 Pro (92,9%). На последней строчки рейтинга — смартфон iQOO Neo9S Pro+ с 92,37% позитивных отзывов.