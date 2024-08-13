ПВТ посетила делегация Всеобщей конфедерации труда Вьетнама

Парк высоких технологий посетила делегация Всеобщей конфедерации труда Вьетнама во главе с заместителем Председателя ВКТВ Нгуеном Суан Хунгом.

Во встрече также приняли участие председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко и председатель Белорусского профессионального союза работников связи Александр Яковлев.

Вьетнамские гости ознакомились с опытом создания и развития белорусской IT-отрасли, а также ее достижениями. Особый интерес для вьетнамской стороны представлял опыт взаимодействия резидентов ПВТ с вузами и условия для развития стартапов.

Зарубежные гости высоко оценили достижения резидентов ПВТ, назвав IT-отрасль одним из столпов белорусской независимости.