Telegram исполнилось 11 лет

Павел Дуров выпустил приложение 14 августа 2013 года. Первой оказалась версия для iOS, а до устройств на Android новинка добралась осенью того же года. И в итоге сервис по обмену сообщениями стал одним из самых популярных в мире.

Как рассказывал Дуров, идея создать свой мессенджер появилась, когда он подумал, что у него нет безопасного способа связи с близкими. Создатели Telegram сделали ставку на защищенную переписку, но с нюансом. В зашифрованном виде передаются только данные в секретных чатах, обычных диалогов и групп это не касается.

Всего за два месяца число активных пользователей превысило 100 тыс. человек. К весне 2014 года показатель вырос до 15 млн. А спустя десять лет, по словам Дурова, количество увеличилось до 950 млн пользователей. В российском App Store мессенджер регулярно входит в топ-10 бесплатных приложений, а еще он лидирует в категории «Социальные сети».