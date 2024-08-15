VK запустила новый образовательный сервис

VK запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников — VK Tutoria. На онлайн-платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять своим расписанием, хранить и делиться учебными материалами, а также использовать широкий набор инструментов для продуктивной работы. Кроме того, в сервисе есть функционал создания удобного личного кабинета для преподавателя и ученика.

VK Tutoria объединяет в себе преимущества таких сервисов для продуктивности как Календарь, Заметки, хранилища данных Облако Mail.ru, встроенную интерактивную доску для совместной работы, а также ключевые средства коммуникации — VK Мессенджер и VK Звонки.

На данный момент онлайн-платформа не имеет ограничений по количеству учеников и занятий, а также является бесплатной для всех желающих. Занятия могут проходить как в мобильной, так и в веб-версии сервиса. Авторизация на платформе доступна с помощью VK ID: преподаватели и ученики смогут зайти в сервис одним кликом без дополнительного ввода данных и сложной процедуры регистрации.