Apple блокирует разработчиков из Беларуси и России на платформе Apple Search Ads

Компания Apple начала блокировать учётные записи разработчиков из России и Беларуси на своей платформе Apple Search Ads.  Компания уже остановила активные аккаунты разработчиков, уточняет автор Telegram-канала iOS Dev.

Apple Search Ads — это сервис Apple, созданный для продвижения программ в экосистеме iOS, iPadOS и macOS. С его помощью разработчики игр и приложений могли рекламировать свои продукты в App Store и внутри других приложений.

Разработчик мог платить Apple за то, что его приложение появлялось в первых строчках поиска в сторе, а также в поиске и рекомендациях App Store.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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