"Яндекс" выпустил Станцию Лайт второго поколения

Новая модель получила LED-экран, более мощный динамик, а также возможность автоматически подключаться к знакомым Wi-Fi-сетям. А главное, в новой колонке живёт Алиса, с которой можно общаться, как с чутким собеседником. Она может подбодрить, посочувствовать или, например, подмигнуть с экрана. Это стало возможным благодаря технологии эмоционального синтеза.

Станция Лайт 2 — первая умная колонка с Алисой, которая использует технологию эмоционального синтеза. Благодаря ей Алиса стала учитывать контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа: например, дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть. А если включить опцию «Понимать детей», Алиса будет узнавать детский голос и проявлять эмоции не только в беседе, но и во время других занятий — например, когда ставит ребёнку музыку или читает ему сказку. Позже технология эмоционального синтеза появится и в других устройствах с Алисой.

Виртуальный ассистент выражает эмоции не только голосом, но и через LED-экран. Алиса подмигивает, удивляется, улыбается, смущается и даже грустит. Это работает и с детьми, и со взрослыми. На экране можно также увидеть текущее время. А если спросить Алису про погоду, она покажет температуру воздуха.

Новая колонка снабжена динамиком мощностью 6 ватт, который спроектировали специально для этого устройства и поместили в корпус с увеличенным акустическим объёмом. Благодаря этому звучание стало мощнее, чище и насыщеннее, а басы — более выраженными. Станция Лайт 2 доступна в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом. До конца года появятся модели в оранжевом, зелёном и тёмно-сером цвете. В комплекте с колонкой идут яркие стикеры и маски, которыми можно украсить корпус устройства.

Новую колонку удобно брать с собой на дачу и в гости. Она компактная и может автоматически подключаться к Wi-Fi-сетям, к которым её уже подключали раньше. Пользователю не нужно будет каждый раз настраивать её заново. Кроме того, до конца года в продаже появится специально разработанный для Станции Лайт 2 портативный аккумулятор, с которым она сможет до трёх часов играть музыку.