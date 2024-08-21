МТС и А1 улучшили качество передачи «голоса»

Компании МТС и А1 на стыке пропуска межоператорского трафика начали использование HD-кодеков для передачи голосовых сообщений. Внедрение технологии позволяет обеспечить трансляцию речи практически без искажений, а также ее более четкое звучание и максимальную узнаваемость.

Работы по внедрению HD-кодеков на стыке пропуска трафика в сеть другого оператора МТС и А1 провели при участии РУП «Белтелеком».

Использование кодеков обеспечивает высокое качество передачи звука для абонентов компаний, совершающих голосовые вызовы, за счет снижения уровня помех, что позволит передавать индивидуальные оттенки интонации и тембр собеседника, делать звуковое пространство объемным и насыщенным.

Трансляция голоса в высоком качестве не требует специальных настроек мобильного устройства. Все абоненты, оборудование которых поддерживает HD-кодеки, будут осуществлять звонки в сеть партнера с использованием новой технологии.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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