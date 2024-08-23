Первые тесты Google Pixel 9 разочаровывают

В Сети появились первые тесты флагманских смартфонов Google Pixel 9. К сожалению, сравнение с конкурентами они не выдерживают.

Выяснилось, что процессор Tensor G4 проигрывает однокристальным системам производства Apple (A16 в iPhone 15) и Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3 в Galaxy S24), причем отставание может достигать 30-50%.

Кроме того, выяснилась еще одна неприятная подробность. Оказывается, 3 из 16 Гб оперативной памяти смартфона всегда выделены под нужды ИИ, независимо от того, используется ли какая-то ИИ-функция или нет. Эта память помечена как "заблокированная", и остальные приложения доступа к ней не имеют.