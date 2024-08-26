Сверхтонкую версию Samsung Z Fold 6 Slim представят 25 сентября

По сообщению южнокорейского издания The Chosun Daily, Samsung планирует представить новую сверхтонкую версию своего складного смартфона Galaxy Z Fold 6 Slim 25 сентября.

Ожидается, что толщина новинки составит чуть более 10 мм, что на 2 мм меньше стандартной модели Galaxy Z Fold 6. Таким образом, это будет самый тонкий складной смартфон компании.

Кроме того, Slim-версия будет оснащена внешним дисплеем 6.5" и внутренним 8", что превышает размеры обоих экранов обычной модели. Еще одним улучшением будет увеличенное до 5 Мпикс разрешение камеры под дисплеем. Кроме того, ходят слухи, что у новинки может быть титановая задняя панель. Ее разработка завершена, но решение об использовании пока не принято. Смартфон будет доступен в черном цвете и будет стоить около $2100.

Что касается минусов новой модели, то вполне возможно, что в погоне за рекордной толщиной она лишится слоя на экране, который отвечает за работу со стилусом S Pen.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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