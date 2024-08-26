В Беларуси появится базовый социальный тариф сотовой связи

26 августа Александр Лукашенко подписал Указ "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи".

В целях повышения доступности сотовой связи, в том числе в сельской местности, принято решение об установлении обязательных для сотовых операторов требований к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. При нарушении этих требований они могут быть привлечены к ответственности.

В соответствии с документом сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек и на модернизацию существующих объектов, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.

Кроме того, предусматривается введение базового социального тарифа для населения, стоимость которого будет находиться под контролем государства и станет доступной для всех категорий граждан.