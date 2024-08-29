Обнаружено новое меню "Пуск" в Windows 11

Пользователь, изучающий тестовые сборки Windows, выложил видео, демонстрирующее, как может измениться меню "Пуск" в Windows 11.

Он сумел активировать новое меню с помощью стороннего инструмента. Самым заметным изменением стал новый подход к организации приложений. Программы автоматически сортируются по категориям, которые соответствуют разделам в Microsoft Store: "Развлечения", "Новости и погода", "Фото и видео" и т.п. Это похоже на то, как сделано в мобильных ОС.

Нововведение пока находится на стадии тестирования и еще не доступно широкой публике. Однако эта утечка дает представление о том, в каком направлении планируется развитие операционной системы.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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