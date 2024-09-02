Xiaomi готовит собственный процессор

По сообщениям инсайлеров, компания Xiaomi собирается выпустить собственный процессор для смартфонов в 2025 году.

Работа идет в сотрудничестве с китайской компанией Unisoc, которая отвечает за разработку модуля 5G. Чип будет базироваться на четырехнанометровой технологии TSMC. Ожидается, что по производительности новый процессор будет сравним со Snapdragon 8 Gen 1, выпущенным в конце 2021 года.

Первые смартфоны на основе чипа Xiaomi должны появятся в первом квартале следующего года. Это может стать важным шагом для компании в плане обретения независимости от поставщиков чипов. В 2017 году Xiaomi уже выпускала свой чип Surge S1, который использовался в смартфоне Xiaomi Mi 5c, но он выполнял только ограниченный набор функций. Новый процессор же может стать основой для будущих флагманов Xiaomi.