Владельцы криптовалюты оказались обладателями психопатических черт

Исследование ученых из Университета Торонто и Университета Майами выявило корреляцию между владением криптовалютой и психопатическими чертами. Так, поклонники криптовалют склонны демонстрировать более высокий уровень "темных" черт личности, таких как нарциссизм, макиавеллизм, психопатия и садизм.

В исследовании приняли участие 2000 взрослых американцев, из которых около 30% заявили, что владеют или владели криптовалютой. Оказалось, что криптаны, как правило, имеют более высокие показатели по таким параметрам, как потребность в хаосе, паранойя, шизотипические черты, догматизм, менталитет жертвы и психологическая реактивность.

Кроме того, люди, купившие криптовалюту, в среднем чаще верят в теории заговора, поддерживают экстремистские группы и разделяют популистские настроения.