Инсайдер выяснил характеристики будущего "фанатского флагмана" Samsung Galaxy S24 FE

Инсайдер Йогеш Брар выяснил характеристики будущего "фанатского флагмана" Samsung Galaxy S24 FE.

По его данным, базироваться S24 FE будет на SoC Exynos 2400e, максимальный объем ОЗУ – 12 Гб, постоянной памяти – 256 Гб. Смартфон получит 6.7" экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Стоит отметить, что у предыдущих версий Galaxy FE экраны были меньше: например, у Galaxy S23 FE – 6.4". Фронтальная камера будет иметь разрешение 10 Мпикс, основная – 50 Мпикс, сверхширокоугольный объектив – 12 Мпикс и телеобъектив – 8 Мпикс. Аккумулятор емкостью 4600 мА·ч будет поддерживать зарядку мощностью 25 Вт. Также смартфон получит защиту IP68. Программная платформа – Android 14 с интерфейсом One UI 6.1.

Ориентировочная стоимость составит около $600.

Информации Йогеша Брара можно верить. Ранее он неоднократно "сливал" характеристики еще не выпущенных устройств, которые впоследствии подтверждались.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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