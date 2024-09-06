Музыкант заработал более $10 млн на фейковой музыке

В США арестован 52-летний музыкант Майкл Смит, которого обвиняют в том, что он нашел способ заработать миллионы долларов, используя искусственный интеллект и автоматизированные программы для обмана стриминговых платформ. По утверждению прокуроратуры, с помощью нейросетей он создал огромное число фальшивых песен, а затем накручивал им количество прослушиваний.

Смит начинал с размещения своей собственной музыки на стриминговых платформах, но вскоре осознал, что заработать на этом сколько-нибудь значительные деньги невозможно. Тогда-то он и решил начать создавать виртуальных исполнителей. В 2018 году он объединился с главой компании, занимающейся генерацией музыки с помощью ИИ, для создания огромного каталога поддельных песен, которые затем загружал на стриминговые платформы. Чтобы замаскировать схему, трекам присваивались выдуманные имена исполнителей ("Camaxtli Minerva", "Calliope Erratum", "Calorie Event") и песен ("Zygophyllum", "Zymo Phyte", "Zygophyllaceae"), чтобы они были похожи на работы настоящих музыкантов.

Кроме того, Смит разработал программное обеспечение для многократного воспроизведения своих песен с различных компьютеров, создавая видимость, что музыку слушают реальные люди. Чтобы избежать подозрений, Смит распределял прослушивания между множеством песен, не позволяя ни одной из них сильно вырываться вперед, что позволяло его трекам оставаться "ниже радара" для антифрод-систем.

Эта схема позволяла генерировать значительную прибыль. В одном из писем в начале текущего года Смит похвастался, что достиг 4 млрд прослушиваний и получил $12 млн в виде отчислений с 2019 года, которыми поделился с сообщниками.

Когда же стриминговые компании начали что-то подозревать, Смит всячески доказывал свою невиновность. Тем не менее, его схема была раскрыта, и теперь он предстанет перед судом. Смиту предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре и отмывании денег. За каждое из этих преступлений он может получить до 20 лет тюрьмы.