Процессор iPhone 16 сравнили с предшественником и с Android-конкурентами

Apple на презентации своих новых устройств заявила, что чип А18, установленный в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, сравним с процессором A17 Pro, которым оснащаются Pro-версии iPhone 15. Однако, судя по первым тестам Geekbench, это не совсем соответствует действительности.

В одноядерном тесте А18 с 3114 баллами смог превзойти предшественника, у которого только 2908 баллов, а вот в многоядерном значительно уступил: 6666 у А18 против 7238 у А17 Pro.

И, конечно же, нельзя не сравнить новый процессор Apple с продукцией конкурентов. Ситуация вышла похожая: разгром в однопоточном тесте – в нем смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 набирают всего около 2200 баллов, и проигрыш в многопоточном – у соперников около 7400 баллов.

Впрочем, нельзя исключать, что бенчмарк еще не оптимизирован под новые iPhone, оттого и результат многопоточного теста такой низкий. В ближайшее время, когда число протестированных смартфонов станет гораздо больше, можно будет получить более полную картину реальной производительности Apple A18, а также его старшего брата A18 Pro, используемого в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.