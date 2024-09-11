Как влияет смартфон потенциального партнера на впечатление от первого свидания?

Дейтинг-сервис Mamba и бренд Magssory на основе опроса 5200 человек выяснили, как влияет смартфон на впечатление от первого свидания.

22% женщин и всего 6% мужчин указали, что обращают внимание на телефон потенциальной второй половинки. При этом девушки замечают не только внешний вид устройства (60%), но и его бренд (38%).

38% женщин предпочитают мужчин, которые используют продукцию Apple, тогда как пользователи Android привлекательны только для 10%. Мужчины в вопросе бренда не так категоричны: 24% хотели бы, чтобы девушка пользовалась гаджетами Apple, 21% – Android.

56% женщин и 47% мужчин сообщили, что наличие свежей модели телефона у потенциального партнера говорит о его высоких доходах. Кроме того, 15% девушек считают мужчин, пользующихся самыми новыми моделями, стильными и следящими за трендами. При этом 10% опрошенных признались, что им будет некомфортно, если их телефон окажется значительно дешевле.