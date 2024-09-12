Rutube запустит рекламную платформу Rutube Media

Российский видеохостинг Rutube анонсировал запуск новой рекламной платформы Rutube Media. В скором времени она станет доступной для большого числа рекламодателей, сообщили в пресс-службе Rutube, пишет ТАСС.

"В условиях ухода западных сервисов с российского рынка и дефицита качественного видеоинвентаря Rutube представил новое решение - рекламную платформу Rutube Media", - сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в пресс-службе, Rutube Media основана на видеосети, использующей собственный плеер, который интегрирован на различные сайты. "Теперь рекламодатели имеют возможность не только размещать in-stream видеорекламу, но и гибко настраивать ее показ в зависимости от контекста и аудитории каждого ресурса", — сообщили в Rutube.

В сентябре компания планирует анонсировать запуск платформы для внешних рекламодателей.