Huawei представила для мирового рынка смарт-часы и планшеты нового поколения

Компания Huawei провела масштабную презентацию новых продуктов. В их числе – смарт-часы серии Huawei Watch GT 5, Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления и премиальную модель Huawei Watch Ultimate в новом дизайне. Были также представлены планшеты Huawei MatePad Pro 12,2” и Huawei MatePad 12 X. Некоторые из этих моделей уже доступны для предзаказа в Беларуси.

На устройствах серии Huawei Watch GT 5 впервые среди смарт-часов Huawei реализована система Huawei TruSense. Она включает в себя совокупность обновленных датчиков и улучшенных алгоритмов, предоставляя интегрированные возможности мониторинга показателей здоровья и физических нагрузок.

Новое поколение смарт-часов Huawei Watch GT представлено моделями Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch GT 5 Pro, которые в совокупности насчитывают 12 версий, воплощая в себе идею многогранности стиля. В моделях версии Pro используется титановый сплав аэрокосмического класса и нанокристаллическая керамика, что способствует их повышенной износостойкости.

Функционал устройств дополнен пощощником по эмоциональному благополучию, который позволяет отслеживать не только физические, но и психологические показатели пользователя. Новая функция «Эмоции» предоставляет возможность оценивать свое эмоциональное состояние и принимать своевременные меры для предотвращения негативного влияния стресса.

Смарт-часы оснащены набором функций для занятий спортом на профессиональном уровне. Так, модель Huawei Watch GT 5 Pro в режиме занятий кроссовым бегом поддерживает функцию навигации по отрезкам и топографические карты с точностью до 10 метров.

Автономность: до 14 дней использования в случае с Huawei Watch GT 5 46 мм и GT 5 Pro 46 мм, до 7 дней – в случае с Huawei Watch GT 5 41 мм и GT 5 Pro 42 мм.

Главная особенность смарт-часов Huawei Watch D2 – это поддержка функции суточного мониторирования артериального давления на запястье. Она успешно прошла сертификацию соответствия регламенту ЕС по медицинским устройствам и требованиям Национального управления Китая по надзору за медицинскими продуктами.

Кроме того, с помощью функции «Показатели здоровья» пользователи часов одним касанием могут измерить до 8 индикаторов состояния организма и получить подробный отчет.

Новая версия смарт-часов Huawei Watch Ultimate оснащена бело-зеленым нанокерамическим безелем. красивое двухцветное сочетание достигается путем сложного и кропотливого процесса производства. Также новая версия часов предлагает расширенные возможности функции для игры в гольф и оптимизированный режим «Экспедиция».

Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 12,2” оснащен инновационным OLED-дисплеем PaperMatte с поддержкой максимальной яркости 2000 нит.

Для тех, кто любит рисовать, предусмотрено фирменное приложение GoPaint, которое предлагает широкий спектр цифровых инструментов для творчества, включая различные кисти и холсты. Графический движок Фантянь 2.0 поддерживает работу с большими холстами вплоть до разрешения 8K.

Планшет поставляется вместе с клавиатурой Huawei Glide Keyboard, в скрытой секции которой можно хранить и одновременно заряжать стилус.