В "Яндекс Браузере" появился текстовый нейроредактор

Яндекс Браузер добавил инструменты для повышения продуктивности на основе технологии YandexGPT. Теперь Браузер помогает эффективно решать повседневные задачи, связанные с контентом, без использования отдельных сервисов или приложений.

Нейросети в редакторе помогут пользователям создавать тексты с нуля и улучшать готовые — например, исправлять ошибки, переписывать в определённом стиле или формате. В Браузере появился встроенный переводчик с YandexGPT, который использует подходящую лексику в зависимости от предметной области текста, а инструмент для краткого пересказа в версии для компьютеров теперь может работать и с документами в формате PDF, DOCX, TXT.

Всеми инструментами можно пользоваться в отдельном интерфейсе: зайти в него можно по кнопкам под поисковой строкой на главной странице браузера. Они доступны не только в версии для компьютеров и ноутбуков, но и в мобильной.

Нейроредактор позволяет создавать тексты с помощью YandexGPT, редактировать их, менять стиль. Его можно открыть по кнопке «Редактировать» рядом с любым сайтом в Браузере. Инструмент поможет подготовить план презентации или написать текст выступления, отредактировать онлайн-документ, превратить сухое информационное сообщение в лёгкий текст для социальной сети.

Изменять текст можно с помощью встроенных команд (например, «Более формально» или «Простыми словами») или по произвольному заданию пользователя через чат. Например, можно попросить редактор сократить текст и адаптировать его для слайдов презентации, переписать в официально-деловом стиле или разбить на пункты списка. Редактор поддерживает русский и английский языки.

Можно начать работу с текстом на смартфоне, а затем продолжить на компьютере. В редакторе есть история работы с текстами — для быстрого доступа к ним. Благодаря этому теперь прямо в браузере удобно писать и хранить собственные заметки.

Для работы с контентом на других языках в Яндекс Браузере появился доступ к бета-версии обновлённого Переводчика на основе YandexGPT. Он научился различать предметную область текста и использовать соответствующую лексику. Так, для научной статьи инструмент подберёт специальные термины, а для поста из кулинарного блога — общеупотребительные.

В Переводчик, который понимает более 100 языков, теперь можно загружать произвольные тексты, изображения или ссылки на сайты. Для этого достаточно просто перетащить файл или скопировать ссылку в чат. Бета-версия экспертного Переводчика доступна по клику на кнопку под поисковой строкой на стартовой странице Браузера.

В Браузере теперь можно кратко пересказать загруженный текст любой длины: он справится и с научным трактатом, и с объемным художественным романом. На компьютерах функция доступна не только для текстов и видео, но и для документов в популярных форматах PDF, DOCX, TXT.

Теперь есть два режима пересказа: краткий и подробный — с большим количеством деталей из оригинала. Ещё инструмент умеет разбивать получившийся пересказ на смысловые главы и подбирать для каждой подзаголовок, чтобы пользователю было удобнее ориентироваться в тексте.

Яндекс встроил в свой Браузер нейросети нового поколения в минувшем феврале. Это дало пользователям целый ряд возможностей — например, прямо в браузере улучшать свои тексты, генерировать изображения, переводить на русский видео с восьми иностранных языков, получать пересказ содержания роликов и создавать для них субтитры.