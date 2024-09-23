Samsung представила смартфон Galaxy M55s 5G

Samsung представила Galaxy M55s 5G, который является обновленной версией модели Galaxy M55 5G, выпущенной в апреле этого года.

Новый смартфон получил измененный дизайн задней панели с двухцветным оформлением и вертикальными полосами, где размещены камеры. Galaxy M55s 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев. Модель также получила 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

В плане основной камеры изменений нет - Galaxy M55s 5G сохранил ту же оптику, что и его предшественник: 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макромодуль.

Galaxy M55s 5G работает на том же процессоре Snapdragon 7 Gen 1, что и его предшественник, и предлагается в конфигурациях 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Galaxy M55s 5G работает под управлением Android 14 с оболочкой OneUI 6.1. Цена модели 8/128 ГБ составляет $240, что делает его более доступным вариантом по сравнению с Galaxy M55, который стоит от $320.