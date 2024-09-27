Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 14, начав с моделей Redmi Note 14 Pro и Pro+. Новинки получили ряд заметных улучшений по сравнению с серией Note 13, включая обновленный дизайн, улучшенные камеры и повышенную производительность.

Redmi Note 14 Pro и Pro+ демонстрируют новый дизайн с тонким корпусом и квадратным блоком камер, расположенным по центру задней панели. Обе модели защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, а их дисплеи покрыты прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Каждый из смартфонов получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (2712 × 1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м2. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, а также поддерживаются технологии HDR10+ и Dolby Vision.

Redmi Note 14 Pro и Pro+ получили тройные задние камеры. Версия Pro+ оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором (в отличие от 200 МП у предшественника), 50-мегапиксельным телеобъективом с 2.5-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 60 мм, а также 8-мегапиксельным широкоугольным модулем. Redmi Note 14 Pro имеет такой же основной и широкоугольный модули, но третий сенсор с разрешением 2 МП предназначен для макросъёмки.

Redmi Note 14 Pro и Pro+ стали более прочными. Углы Redmi Note 14 Pro+ усилены для защиты от ударов, а внутренние части амортизированы полимером, резиной или пеной, которые поглощают энергию ударов. Организация TÜV SÜD присвоила Redmi Note 14 Pro и Pro+ 5-звездочный рейтинг в тесте на падение, проведенном на мраморный пол с высоты 1,8 м.

Redmi Note 14 Pro+ работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 с объемом оперативной памяти до 16 ГБ, а Redmi Note 14 Pro - на восьмиядерном чипсете Dimensity 7300 Ultra с объемом оперативной памяти до 12 ГБ. Оба смартфона предлагают до 512 ГБ встроенной памяти. Redmi Note 14 Pro+ получил аккумулятор емкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 90 Вт, а Redmi Note 14 Pro - батарею на 5500 мАч с 45-ваттной зарядкой. Оба смартфона работают на базе Android 14 с оболочкой HyperOS.

Смартфоны доступны в черном и белом цветах. Pro-версия также предлагается в синем и фиолетовом цветах, а Pro+ - в зеленом. Цены на Redmi Note 14 Pro начинаются от 1399 юаней ($199), в зависимости от объема памяти, а Redmi Note 14 Pro+ - от 1899 юаней ($270) за версию 12+256 ГБ. Смартфоны пока представлены только для китайского рынка, информация о глобальном запуске появится позже.