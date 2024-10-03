В Минске состоялось мероприятие ZBORKA INTRO DAY

30 сентября в стартап-акселераторе Zborka Labs состоялось мероприятие ZBORKA INTRO DAY, на котором амбициозные основатели стартапов представили свои проекты опытным инвесторам и потенциальным партнёрам.

Основная задача данного события – продемонстрировать инновационные стартапы представителям различных бизнес-секторов, инвестиционным ангелам, средствам массовой информации и другим приглашённым, а также выявить наиболее перспективные проекты, которые получат сертификат на обучение в шестом потоке ZBORKA LABS.

В отборе приняло участие 17 стартапов, из которых 12 были удостоены сертификатов на обучение в акселераторе. ZBORKA LABS стремится вдохновить молодёжь, предпринимателей и основателей, подчеркивая наличие возможностей для создания успешных продуктов в Беларуси, а также укрепить имидж белорусского стартап-сообщества.

ZBORKA LABS — это лаборатория стартапов, ориентированная на создание будущего через инновации. За время своей деятельности структура провела пять потоков акселерации, запустила более 25 продуктов на рынок и создала сообщества для дизайнеров, бизнес-аналитиков, продуктовых менеджеров, проектных менеджеров и скрам-мастеров. Кроме того, ZBORKA LABS играла ключевую роль в создании TON Community в Беларуси и активно способствует его развитию.