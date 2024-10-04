OpenAI предоставили кредит на $4 млрд

OpenAI успешно завершила новый раунд финансирования, благодаря чему удалось привлечь $6,6 млрд от инвесторов, включая Thrive Capital, Microsoft, Nvidia и SoftBank. Дополнительно, компания получила возобновляемую кредитную линию на $4 млрд с овердрафтом еще в $2 млрд, что увеличило ее ликвидность до более чем $10 млрд. Биржевая оценка стоимости компании достигла $​​157 млрд.

В последнем раунде финансирования OpenAI приняли участие множество инвестиционных фирм и технологических гигантов. Ведущую роль в этом раунде сыграл Thrive Capital, который планировал вложить $1 млрд. Microsoft и Nvidia также инвестировали значительные суммы. По информации инсайдеров, к проекту присоединились SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity Management & Research Company, MGX, Tiger Global и другие фонды.

OpenAI получила необеспеченный кредит на $4 млрд (плюс $2 млрд овердрафта) от группы ведущих банков, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и других. Этот кредит, рассчитанный на три года, предоставляет компании возможность использовать средства по ставке около 6% годовых.