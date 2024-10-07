Telegram объявил конкурс на создание аналога YouTube для мессенджера

Команда мессенджера Telegram сообщила в канале Telegram Contests о конкурсе на создание видеоплеера для замены имеющегося AVPlayer, который в будущем может стать конкурентом YouTube и другим видеосервисам.

Участникам конкурса необходимо разработать с нуля медиаплеер для iOS, поддерживающий потоковую передачу HLS (аудио и видео). Медиаплеер должен быть стабильным, эффективным и удобным в использовании. Он должен поддерживать автоматическое и ручное переключение между потоками, а также автоматическое переключение в зависимости от скорости интернет-соединения. Медиаплеер должен функционировать в приложении Telegram без использования внешних веб-интерфейсов.

Победитель получит приз в размере $50 000 и возможность сотрудничества с Telegram для внедрения разработанного решения в приложение.

Допускается использование гибридного решения с JavaScript для управления данными и машинного кода для рендеринга. Тестирование будет проводиться на различных устройствах iOS (iOS 12 - iOS 18) с использованием разных медиафайлов. Конкурс продлится до 25 октября, результаты будут объявлены в ноябре. В будущем планируется разработка аналогичных медиаплееров для Android и десктопной версии Telegram.