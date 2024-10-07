Вышло обновление мессенджера Telegram. Теперь пользователи могут отправлять подарки друзьям. Получатель сможет добавить подарок в свой профиль или превратить его в звёзды. Тратить Звёзды Telegram можно разными способами — например, поддерживать авторов контента или приобретать услуги в мини-приложениях.

Telegram также запускает новую платформу для отправки кодов, которая позволяет любому бизнесу легко верифицировать номера телефонов клиентов. Пользователи смогут получить код подтверждения прямо в Telegram, при этом отправка таких кодов обойдётся компаниям в $0,01 за пользователя. Кроме того, переработан интерфейс видеочатов, добавлены новые возможности пожаловаться на контент в Telegram — и другие улучшения.

Приложение Telegram для Android теперь поддерживает прямые трансляции в режиме RTMP: пользователи могут генерировать ключи — и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, таких как OBS Studio или XSplit Broadcaster.