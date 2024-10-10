ИИ-художник Imagen 3 стал доступен всем пользователям Google Gemini

Google выполнил свое обещание: модель искусственного интеллекта для генерации изображений стала доступна всем пользователям сервиса Gemini.

Теперь каждый пользователь Gemini может создавать изображения с помощью интегрированной модели Imagen 3.

Как это работает:

• Простые команды: Достаточно написать "нарисуй" или "создай" в своем запросе к Gemini, и чат-бот создаст изображение по вашим инструкциям.

•Стиль и детализация: Вы можете указать желаемый стиль, например, "фотореалистичная акварель" или "мультяшная иллюстрация", и добавить подробные пояснения для более точного результата.

• SynthID: Созданные изображения получают пометку SynthID, чтобы вы всегда могли отличить их от реальных фотографий.

Доступность:

• Бесплатные аккаунты: Пользователи бесплатных аккаунтов могут пользоваться генератором изображений, но с ограничениями – система не будет создавать картинки с людьми.

• Gemini​ Advanced, Business и Enterprise: Первыми возможность создавать изображения получили англоязычные пользователи платных подписок Gemini Advanced, Business и Enterprise. Google продолжает расширять возможности Gemini, делая генерацию изображений доступной для всех пользователей.