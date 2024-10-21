Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold SE

Компания Samsung Electronics представила в Южной Корее модель Galaxy Z Fold SE. Это устройство стало самым тонким и лёгким в серии. При этом диагональ экрана была увеличена по сравнению с моделью Galaxy Z Fold6, а также новинка оснащена большим объёмом оперативной памяти и 200-мегапиксельной камерой.

В Южной Корее ожидается, что смартфон Samsung Galaxy Z Fold SE будет продаваться по цене свыше $2000. Устройство по-прежнему использует мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но теперь в паре с 16 Гбайт оперативной памяти, заменив 12 Гбайт у предшественника, что должно ускорить выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом. Объём встроенной памяти составляет 512 Гбайт.

Пропорции внешнего дисплея имеют соотношение 21:9, что облегчает управление интерфейсом одной рукой. В разложенном состоянии внутренний дисплей имеет соотношение сторон 20:18, в отличие от 4:3 у предшественника. Корпус устройства, выполненный из стекла и металла, будет представлен только в одном цвете — чёрном под названием Black Shadow.

В продажу Galaxy Z Fold SE поступит 25 октября.