ПВТ посетила делегация из Бразилии

Делегация Бразилии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в Беларуси Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом посетила Парк высоких технологий. Во встрече также принял участие руководитель Дирекции международного сотрудничества Федерального университета Минас-Жерайс Азиз Салиба. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В рамках состоявшихся переговоров заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский рассказал гостям об истории Парка, правовых условиях работы IT-отрасли Беларуси, уникальных разработках и компетенциях резидентов.

Важной темой встречи стало развитие IT-образования и стартап-экосистемы. «Мы отмечаем высокое качество академического образования в Беларуси. Нам много чему есть поучиться у вас и у вашей истории успеха, и мы здесь именно для этого», - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси.

Руководитель Дирекции международного сотрудничества г-н Салиба представил информацию о Федеральном университете Минас-Жерайс, который является одним из старейших и крупнейших в Бразилии, занимает 10-е место в рейтинге лучших университетов Латинской Америки. В структуре университета функционирует технопарк, а также офис инноваций. Одним из приоритетов для Федерального университета Минас-Жерайс является укрепление сотрудничества с белорусскими вузами. На сегодняшний день подписано уже три соглашения о сотрудничестве: с БГУИР, БГУ и БГЭУ.

В ходе переговоров подтверждена готовность сторон к расширению и укреплению контактов с сфере IT, взаимному участию в отраслевых мероприятиях для дальнейшего развития взаимодействия.