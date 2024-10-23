В мессенджере WhatsApp появится новая функция

WhatsApp представил новую функцию: контакты теперь будут храниться в облаке мессенджера. Это означает, что при подключении нового устройства переносить их вручную больше не придется — они автоматически синхронизируются в приложении.

В настоящее время список контактов формируется на основе телефонной книги на устройстве пользователя, а данные новых отправителей сохраняются локально. В ближайшем времени появится новая функция, позволяющая получать доступ к контактам независимо от способа подключения, включая веб-версию WhatsApp и клиент для Windows. Контакты, сохраненные в облаке WhatsApp, смогут синхронизироваться с мобильным телефоном.

Раньше эта функция поддерживалась только на телефонах: добавлять контакты можно было по номеру или с помощью QR-кода. Скоро она появится в WhatsApp Web и на компьютерах с ОС Windows, а затем и на других связанных устройствах. Кроме того, теперь не обязательно сохранять контакты на телефоне, их можно добавить только в WhatsApp. Это удобно, когда вашим устройством пользуется кто-то ещё или вы хотите вести личные и деловые переписки в разных аккаунтах приложения.

Контакты, добавленные в WhatsApp, можно будет восстановить, даже если вы потеряете телефон или войдете на другом устройстве.