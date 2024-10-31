Представлена HyperOS 2 с ИИ-функциями

Компания Xiaomi представила не только флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro, но и обновлённую версию своей операционной системы HyperOS 2, основанной на Android. Эта новая ОС значительно увеличивает функциональные возможности и производительность устройств. В релиз вошли три ключевых технологических новшества — HyperCore, HyperConnect и HyperAI, которые, как отмечает компания, обеспечат новый уровень взаимодействия и улучшат базовые функции с применением искусственного интеллекта.

Одним из ключевых изменений в HyperOS 2 стал обновлённый планировщик задач, совершенствованное управление памятью и ресурсами ввода-вывода, а также новая система рендеринга. Кроме того, разработчики внедрили усовершенствования в Bluetooth, Wi-Fi и 5G, что, по заявлению Xiaomi, обеспечит «надежное подключение в любых ситуациях».

Среди новых функций можно выделить блокировку экрана с искусственным интеллектом, интерактивные обои, обновлённую домашнюю страницу с улучшенными виджетами и новыми анимациями, а также 3D-отображение данных в приложении «Погода». Эти обновления, по мнению создателей, должны сделать интерфейс более привлекательным и удобным в использовании.

HyperOS 2 предлагает усовершенствованное взаимодействие между устройствами. Пользователи смогут управлять своим телефоном через планшет, использовать общий буфер обмена и записывать видео на одном устройстве, чтобы затем просматривать его на другом.

Особое внимание уделяется функциям, связанным с искусственным интеллектом. Среди них — AI Magic Painting, который конвертирует наброски в изображения, AI Voice Recognition для обработки речи с последующей транскрипцией в текст и автоматическим созданием резюме. Также имеются функции AI Writing для генерации и редактирования текста, AI Translation с поддержкой синхронного перевода на встречах и звонках, а также AI Anti-Fraud, который помогает распознавать мошеннические звонки и поддельные видео.

На данный момент операционная система доступна исключительно для устройств, продаваемых в Китае. Первые обновления запланированы на ноябрь и будут распространяться на модели Xiaomi 14, Mix Fold 4, Mix Flip, Redmi K70 и планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. В декабре обновления получат устройства серий Xiaomi 13, Mix Fold 3, Civi 4 Pro, а также линейки Redmi K60, Redmi Turbo 3 и Redmi Note 14. На международном рынке HyperOS 2 пока не представлена, но ожидается скорое объявление компании о её глобальном запуске.