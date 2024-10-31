Apple представила 3-нм процессоры M4 Pro и M4 Max

Компания Apple анонсировала процессоры M4 Pro и M4 Max, которые будут установлены в новейших ноутбуках MacBook Pro. Ранее компания также выпустила ряд новых устройств, использующих процессор M4. Все три чипа изготовлены по 3-нм техпроцессу.

Архитектура встроенной графики, реализованная в процессорах M4, M4 Pro и M4 Max, впервые появилась в чипах M3. Она демонстрирует двукратное увеличение производительности при трассировке лучей по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, процессоры M4 Pro и M4 Max оснащены поддержкой интерфейса Thunderbolt 5 для Mac, а пропускная способность их унифицированной памяти возросла до 75%.

Процессор M4 включает в себя до 10 вычислительных ядер, состоящих из четырёх производительных и до шести энергоэффективных. Его производительность достигает уровня вплоть до 1,8 раза быстрее, чем у модели M1, а версия с десятью ядрами демонстрирует графическую производительность, которая в два раза превышает аналогичные показатели M1. Также в структуру процессора входит 16-ядерный нейродвижок (Neural Engine), который ускоряет функции искусственного интеллекта от Apple.

Процессор M4 способен работать с унифицированной оперативной памятью объемом до 32 Гбайт и обеспечивает пропускную способность до 120 Гбайт/с. Новый медиадвижок в линейке процессоров M4 позволяет подключать два дополнительных внешних дисплея помимо встроенного. Кроме того, M4 поддерживает до четырёх портов Thunderbolt 4.

Чип M4 Pro обладает до 14 вычислительными ядрами, включая до 10 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Он демонстрирует скорость до 1,9 раз выше, чем чип Apple M1, и превосходит по производительности самый мощный ИИ-процессор для ПК в 2,1 раза (без указания конкретной модели). Кроме того, M4 Pro может похвастаться до 20 графическими ядрами, что вдвое превышает показатели стандартного M4.

Apple также подчеркивает, что процессоры M4, M4 Pro и M4 Max обеспечивают отличную энергоэффективность, благодаря чему обновленные MacBook Pro способны работать от батареи до 24 часов.