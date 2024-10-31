Apple представила свои самые мощные ноутбуки MacBook Pro

Apple анонсировала обновленные модели MacBook Pro с улучшенными чипами. Компания сообщила, что новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro будут оснащены процессорами серии M4, включая M4 Pro и M4 Max. Более компактная версия ноутбука также получит доступную комплектацию с чипом M4, а также незначительные внешние обновления: добавится ещё один порт USB-C (Thunderbolt 4), и он будет предложен в черном цвете. Кроме того, среди нововведений — функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Как и предыдущие версии, новые ноутбуки Apple с процессором M4 Pro будут начинаться с цены в $1999 за 14-дюймовую модель и от $2499 за 16-дюймовую. В дополнение к новым чипам, устройства также получили увеличенное количество оперативной памяти — теперь 24 Гбайт вместо прежних 18 Гбайт в базовых конфигурациях. В то же время, 14-дюймовый MacBook Pro на стандартном чипе M4 будет оснащён 16 Гбайт оперативной памяти и будет доступен по цене от $1599.

Чип Apple M4 Pro доступен в версиях с 12 или 14 процессорными ядрами, а также 16 или 20 графическими ядрами. Новый чип M4 Max, в свою очередь, предлагает 14 или 16 вычислительных ядер, которые сочетаются с графическими ускорителями на 32 и 40 ядер соответственно. Во всех вариантах присутствует 16-ядерный нейронный двигатель. Эти новинки поддерживают до 128 Гбайт оперативной памяти и предлагают варианты SSD с объемом от 512 Гбайт до 8 Тбайт.

Apple сообщает, что чипы серии M4 получили «самое быстрое в мире процессорное ядро» и «лучшую однопоточную производительность в отрасли». Одноядерная производительность была ключевым преимуществом чипов Apple для Mac с момента появления M1, а новый M4 обещает «значительное увеличение многопоточной производительности». Чипы M4 Pro и M4 Max также предлагают более быстрые ядра GPU, а их движок трассировки лучей работает в два раза быстрее. Нейронный движок стал вдвое быстрее по сравнению с M3, что улучшает эффективность работы с машинным обучением и искусственным интеллектом.

Кроме улучшений в чипах и оперативной памяти, новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max стали первыми ноутбуками Apple, оснащенными портами Thunderbolt 5. Также в их арсенале — слот для карт SD, HDMI-выход и MagSafe. Все три модели MacBook Pro получили новые 12-мегапиксельные веб-камеры с широким углом обзора и возможностью съёмки рабочего стола. Apple обещает до 24 часов автономной работы при воспроизведении видео для этих новинок.

Продажи обновлённых MacBook Pro начнутся 8 ноября.