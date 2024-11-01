Вышло большое обновление Telegram

В обновлении Telegram – ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновлённое управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое.

Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео

При просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество — низкое, среднее или высокое.

Поскольку пользователям больше не обязательно смотреть видеозаписи в том же разрешении, в котором они были загружены, владельцы каналов могут позволить себе выкладывать видео более высокого качества. Теперь видео не нужно дополнительно подготавливать к публикации — Telegram самостоятельно оптимизирует его и сохранит в нескольких вариантах с разной степенью сжатия.

У пользователей с более слабым интернет-соединением автоматически откроется сжатое видео, в то время как обладатели высокоскоростного интернета смогут сразу посмотреть контент в максимальном качестве.

Регулировка скорости воспроизведения

Возможность выбирать скорость просмотра видеозаписей доступна в Telegram уже много лет. Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.

Коснитесь правой части экрана и удерживайте палец, чтобы ускорить воспроизведение видео в 1,5 раза, — если провести пальцем вправо, скорость можно увеличить до 2,5 раз. Отпустите экран, чтобы вернуться к обычной скорости.

Добавление фотографий к отправленным сообщениям

Если забыли прикрепить фотографию, видеозапись или файл перед отправкой, теперь можете легко добавить их при редактировании сообщения. Больше не придётся удалять сообщение и начинать всё заново. Вы также можете заменить медиа в сообщении на другую фотографию или видео при редактировании.

Время последнего изменения сообщений

Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения. Вы также можете просматривать подробные уведомления о прочтении сообщений в небольших группах и личных чатах. В них указано, когда сообщение было открыто каждым участником.

Официальные рекламные объявления в ботах

Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы – это даст сервисам на платформе Telegram ещё один способ поддерживать свое развитие.

Увеличенные лимиты сообщений для ботов

Все боты Telegram могут отправлять пользователям до 30 сообщений в секунду — абсолютно бесплатно. Разработчики теперь могут увеличить лимит сообщений для крупных сервисов — в этом случае бот будет отправлять до 1000 сообщений в секунду.

Отправка сообщений оплачивается с баланса бота и стоит 0,1 звезды. Чтобы получить Звёзды Telegram для бота, разработчики могут размещать в нём платный контент и продавать цифровые товары.

Точные счётчики реакций

Если хотите узнать точное количество сердец (или звёзд, или тыкв), которое пользователи оставили под сообщением, нажмите и удерживайте счётчик с нужной реакцией. На сегодня это всё. Наслаждайтесь просмотром видео в каналах — пока мы работаем над тем, что появится в видеороликах для следующего обновления.