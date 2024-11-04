Бывшие ученики Skillbox подали групповой иск к компании на общую сумму 3,4 млн рос. рублей

Группа бывших студентов подала групповой иск против образовательной компании Skillbox, которая принадлежит VK. Они заявляют, что не завершили свои курсы из-за разочарования в их качестве, однако компания лишь частично возместила средства за не пройденные занятия. Теперь истцы через суд стремятся получить около 3,4 миллиона рос. рублей, сообщает Forbes.

Двадцать бывших студентов различных образовательных программ Skillbox, включая курсы по разработке и продажам, подали иски против компании. Кроме того, еще несколько десятков учащихся в настоящее время пытаются решить конфликт в досудебном порядке.

Компания DestraLegal утверждает, что каждый из истцов завершил от 2% до 20% учебных программ, после чего попытался вернуть деньги за непройденные занятия — от 80% до 98% от стоимости курсов. Однако образовательная организация либо отказалась возмещать остаток, либо произвела возврат с вычетом дней, когда у студента был доступ к платформе, а также невозвратных 30%, указанных в оферте на заключение договора об оказании образовательных услуг (это подтверждается источником Forbes). Согласно этому документу, именно такую сумму составляет доступ студента к образовательной платформе Skillbox.

В настоящее время студенты пытаются взыскать разницу через суд, указывая на нарушение компанией федерального закона о защите прав потребителей. Согласно этому закону, размер реально понесенных расходов не может быть заранее фиксирован в оферте, отмечают в DestraLegal. В компании Skillbox подчеркнули в интервью Forbes, что их документы «соответствуют нормам и требованиям законодательства». Кроме того, в холдинге отметили, что при отказе пользователя от выбранного курса ему предлагаются альтернативные программы на безвозмездной основе. Компания также «изучает возможность возврата средств». При этом, по данным холдинга, в III квартале 2024 года количество запросов на возврат средств или обмен приобретенных курсов на другие сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На дополнительные вопросы о судебных исках компания не ответила.