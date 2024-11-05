Резиденты ПВТ делятся опытом с будущими IT-специалистами

Резидент Парка высоких технологий «Айфортекс» инициировал проведение встречи со студентами старших курсов факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета в формате митапа с выпускниками РфиКТ БГУ, которые сегодня успешно реализовывают себя в компаниях-резидентах ПВТ.

Открывая мероприятие для почти 200 слушателей, декан Дмитрий Ушаков с гордостью представил выпускников своего факультета, которые выступили с инициативой организации профориентационной встречи: «Я благодарен компаниям-резидентам Парка высоких технологий, которые уделяют внимание факультету радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета. Началась жаркая пора, когда ребята старших курсов уже ищут место для распределения, а студенты вторых-третьих курсов думают, как попасть в хорошую компанию, чтобы быть успешными и реализовать себя и свой потенциал. И сегодня здесь наши выпускники – все успешно трудятся в Парке высоких технологий».

Представители компаний-резидентов Парка высоких технологий ООО «Айфортекс», ООО «Фабрика инноваций и решений» и «Леверекс Интернешнл» более двух часов общались со студентами, рассказывая о своем опыте работы в сфере IT, делились инсайтами о прохождении стажировок и получении офферов, а также о ценности качественной системы классического технического образования даже в быстроразвивающемся мире высоких технологий: «В обозримом будущем искусственный интеллект не заменит высококлассных специалистов, а станет помощником, увеличивающим производительность», – отмечает Евгений Лагутин, CEO и основатель компаний «Айфортекс».

Докладчики выступили с презентациями по темам машинного обучения, различных направлений разработки, рассказывали про робототехнику, тестирование и популярные языки программирования. А в ответ на один из самых волнующих студентов вопросов о получении опыта, поделились информацией о существующих стажировках в компаниях-резидентах ПВТ.

Руководитель компании «Айфортекс», выпускник факультета РфиКТ БГУ, Евгений Лагутин: «Формат нашего мероприятия – это беседа выпускников, уже имеющих опыт в IT, со студентами факультета. Мы получаем очень много вопросов от нынешних студентов и хотим поделиться нашим видением, как обстоят дела на рынке, рассказать, как искать стажировки, как получить опыт и как войти в IT». Евгений Лагутин с теплом вспоминает студенческие годы и продолжает практическое взаимодействие с альма-матер: компания «Айфортекс» и РфиКТ БГУ подписали договор о базовом взаимодействии, предусматривающий в том числе квоты на распределение выпускников.