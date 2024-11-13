31 декабря Microsoft прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди»

Компания Microsoft завершит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди» 31 декабря текущего года. Эти приложения останутся доступными для использования, однако их функциональность будет ограничена. К примеру, в приложении «Почта Windows» больше нельзя будет отправлять или получать электронные письма, а в «Календаре» — планировать встречи.

Поддержка классической версии приложения Outlook также будет прекращена. Компания продолжает уведомлять пользователей об этом через всплывающие сообщения. Microsoft уточняет, что классическое приложение находится на другой, более прогрессивной стадии миграции. Новая версия Outlook для Windows уже доступна, однако переход на нее осуществляется только с согласия пользователя.

В классическом Outlook в правом верхнем углу интерфейса имеется переключатель «Попробовать новый Outlook», при этом новая версия по умолчанию отключена. Если в новом Outlook отсутствуют некоторые функции или рабочие процессы, пользователи могут вернуться к классической версии приложения. Следующий этап — это отказ от классического Outlook, в результате чего новый вариант будет включен по умолчанию и автоматом привлечет пользователей к себе. На третьем этапе — этапе перехода — возможность вернуться к классической версии Outlook для Windows будет недоступна. Этот этап начнется после 31 декабря текущего года. Новое приложение Outlook можно найти в магазине Microsoft Store под названием «Outlook для Windows».

Компания акцентирует внимание на том, что новое приложение Outlook представляет собой усовершенствованную и более защищенную версию своих предшественников в области электронной почты.