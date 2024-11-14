KV.by выступает информационным партнером конференции eXit 2.0

IT-портал KV.by выступает информационным партнером конференции про бизнес, новые технологии и инвестиции — eXit 2.0.

Конференция eXit 2.0 соберет предпринимателей, экспертов и инвесторов для честного диалога и создания будущего отрасли. Организаторы анонсировали программу мероприятия, фокусом которого станут частные инвесторы, синдикаты и фонды, заинтересованные в покупке компаний в России.

Мероприятие пройдет 16-17 ноября в Москве. Более 200 технологических компаний получат шанс встретиться с инвесторами и представить свои проекты представителям корпораций и фондов, чтобы получить ценный фидбэк от тех, кто уже знает, как добиваться результатов и наращивать успех.