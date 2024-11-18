Casio представила смарт-кольцо в виде часов

Casio представила смарт-кольцо CRW-001-1JR, больше напоминающее стильные часы. Функциональность устройства, несмотря на статус «смарт», весьма ограничена: всего секундомер и будильник. Отсутствие динамика означает, что будильник сигнализирует лишь миганием подсветки экрана. Фитнес-функций и датчика частоты сердечных сокращений в кольце нет.

В компактном корпусе часов Casio разместились семисегментный ЖК-дисплей, отображающий время с точностью до секунды, и три функциональные кнопки. Они обеспечивают доступ к календарю, мировому времени и секундомеру. Часы работают от одной батарейки, ресурс которой, по заявлению производителя, составляет около двух лет. Батарейка легко заменяется, а сам корпус обладает водонепроницаемостью.

Кольцо Casio CRW-001-1JR станет доступно в Японии в декабре по цене 19 800 иен (около $128).