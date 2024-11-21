СМИ: минюст США через суд потребовал Google продать Chrome

Министерство юстиции США обратилось в суд с целью потребовать от корпорации Alphabet, владеющей технологическим гигантом Google, отказаться от браузера Chrome. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, представители прокуратуры, помимо продажи Chrome, также попросили судебные органы в рамках антимонопольных мер запретить корпорации выходить на рынок браузеров в течение пяти лет.

Кроме того, Минюст стремится к тому, чтобы запретить Google заключать контракты с Apple и другими компаниями насчет установки на смартфонах и в браузерах поисковой системы. Корпорацию хотят также обязать делиться данными с конкурентами в течение 10 лет. "Правила игры не равны из-за действий Google", получающей выгоду от незаконно полученного преимущества, отмечается в судебных документах юристов истца.

Ответчик собирается представить собственные предложения по исправлению ситуации к 20 декабря. Ожидается, что вердикт может быть вынесен к концу лета 2025 года. Как считают представители Google, подобные предложения нанесут ущерб потребителям и разработчикам.