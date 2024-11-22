ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra

Компания ZTE анонсировала новый флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra, который объединяет в себе дизайн с прямыми линиями, знакомый по ранним моделям серии, и современные аппаратные решения. В сравнении с предыдущей версией, новинка предлагает несколько значительных улучшений, среди которых более производительный процессор, яркий дисплей и обновлённые камеры.

Смартфон Z70 Ultra построен на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который выполнен по 3-нм технологии. Графика обрабатывается за счет ускорителя Adreno 830. Устройство предлагается в вариантах с 12, 16 или 24 Гбайт оперативной памяти, а также с внутренним хранилищем объемом до 1 Тбайт. За длительное время работы отвечает батарея емкостью 6150 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью до 80 Вт. Для подключения используется интерфейс USB Type-C.

Ubia Z70 Ultra работает на базе Android 15. Размеры смартфона составляют 164,3 × 77,1 × 8,6 мм, а его вес — 228 г. Цена на базовую версию Z70 Ultra с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит $635, тогда как модель с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ обойдется в $870.